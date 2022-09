பத்திரிகையாளர் சாவித்திரி கண்ணன் கைது.. சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக எழுதியதாக பத்திரிகையாளர் சாவித்திரி கண்ணன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி வளாகத்தில் +2 மாணவியின் உடல் சடலமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது. இது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பள்ளி மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பெற்றோர் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Journalist Savithiri Kannan has been arrested for writing about the death of a Kallakurichi student. The Chennai Press club has condemned the arrest. The dead body of +2 student was recovered from the private school premises in Chinnasalem area of ​​Kallakurichi district. This caused shock among the people of the area. The CBCID police are investigating the death of the schoolgirl based on a complaint filed by her parents.