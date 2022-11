அரசியலில் ’சவுக்கு’ சங்கர்! ‘அந்த’ கட்சியில் சேரப் போறாரா? கிளம்பிய யூகங்கள்.. அவரே சொல்லிட்டாரே!

Chennai

சென்னை : பிரபல பத்திரிகையாளரும், சவுக்கு இணையதள ஆசிரியருமான சவுக்கு சங்கர் பாஜக அல்லது நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்து உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக போட்டியிடுவாரா என கேள்விகள் எழுப்பப்பட்ட நிலையில் அந்த கேள்விகளுக்கு சவுக்கு சங்கரே பதிலளித்துள்ளார்.

பிரபல பத்திரிகையாளரும், சவுக்கு இணையதள ஆசிரியருமான சவுக்கு சங்கர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நீதித்துறையில் ஊழல் நிறைந்து இருப்பதாக சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டதோடு, இது தொடர்பாக சில யூடியூப் சேனல்களுக்கும் பேட்டி அளித்து இருந்தார்.

இது தொடர்பாக, அவர் மீது ஏன் குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது எனவும், சவுக்கு சங்கர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்கவும் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது.

திருவாரூரோ திருவள்ளூரோ.. உதயநிதி ஸ்டாலினை எதிர்த்து தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்.. சவுக்கு சங்கர் அதிரடி

Savukku Shankar, a famous journalist and editor of Savukku website, has answered the questions whether he will contest against Udhayanidhi Stalin with BJP or Naam Tamilar Party.