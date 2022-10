துணைவேந்தர் நியமன ஊழல்? அதிமுகவை கோர்த்து விட்ட பன்வாரிலால் புரோஹித்! கொந்தளித்த கே.பாலகிருஷ்ணன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அரசில் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு துணைவேந்தர் உள்ளிட்ட பணி நியமனங்களை மேற்கொண்ட அனைவரும் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக பல்கலைக்கழகங்களின் துணை வேந்தர் பதவி ரூ.40 கோடி முதல் ரூ.50 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதாக பஞ்சாப் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தை அதிமுகவுக்கு எதிராக பல்வேறு கட்சிகள் கையில் எடுத்துள்ள நிலையில் பன்வாரிலால் புரோஹித்தின் இந்த கருத்துக்கு அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளார்.

