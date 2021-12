நிஜத்தை சந்திக்க 3 ஆண்டுகள் கழித்து சென்ற "நிழல்".. கருணாநிதி குடும்பத்தில் ஒருவர்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கருணாநிதியின் நிழலாக இருந்த நேர்முக உதவியாளர் சண்முகநாதன், அவர் மறைந்ததும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது 3 ஆண்டுகள் கழித்து இன்று காலமானார். இதன் மூலம் நிஜத்தை சந்திக்க நிழல் சென்றதாகவே கருதப்படுகிறது.

கருணாநிதியின் நேர்முக உதவியாளராக இருந்தவர் கோ சண்முகநாதன். இவரை உதவியாளராக மட்டும் அல்ல , அவரது குடும்பத்தில் ஒருவராகவே பார்த்தார் கருணாநிதி. அதுபோல் முதல்வர் ஸ்டாலினும் அப்படியே உறவை வளர்த்தார்.

இவ்வளவு ஏன் சண்முகநாதன் உடல்நலம் குன்றி இருந்த போது வீட்டுக்கு சென்று நேரில் பார்த்த போது "எப்படி இருக்கீங்க"ன்னு என கேட்டதும் முதல்வர் ஸ்டாலினின் கைகளை பற்றிக் கொண்ட சண்முகநாதன் கண்கலங்கினாராம். அது போல் ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதியும் கடந்த ஜூன் 3ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் சண்முகநாதனை நேரில் போய் சந்தித்தார்.

English summary

Karunanidhi's PA Shanmuganathan who worked with him for 50 years as his shadow. Here are some interesting facts.