கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியை சீரமைக்க வழக்கு! 10 நாளில் பரிசீலிக்க கலெக்டருக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மாணவி மரணத்தை அடுத்து சூறையாடப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூர் பள்ளியைசீரமைக்க அனுமதிக்க கோரி பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில் பள்ளி நிர்வாகத்தின் கோரிக்கையை 10 நாளில் பரிசீலிக்க கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு உயர்நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்த பிளஸ் 2 மாணவி மர்மமான முறையில் கடந்த மாதம் 13ம் தேதி இறந்தார். மாணவியின் சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக பெற்றோர் கூறினர். பள்ளி சார்பில் சரியான பதில் அளிக்கவில்லை எனக்கூறி சிறுமியின் குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து கடந்த மாதம் 17 ம் தேதி நடந்த போராட்டம் கலவரமானது. சமூக வலைதளங்கள் மூலம் ஒன்றிணைந்தவர்கள் போராட்டத்தை வன்முறையாக மாற்றினார். பள்ளி வாகனம், போலீஸ் வாகனத்தை தீவைத்து எரித்தனர். பள்ளியில் உள்ள பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டு சான்றிதழ்களும் தீக்கிரையாகின. இது பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்ததால் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது. சிபிசிஐடி விசாரணை நடக்கிறது.

A case has been filed in the high court on behalf of the school administration seeking permission to repair the looted Kallakurichi district Kaniyamoor school after the death of the student.