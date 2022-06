கும்பகோணம் ஆணவக்கொலை.. காதலில் கெளரவம் பார்க்க வேண்டாம்; ஆணவமும் அவசியமில்லை - கமல்ஹாசன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டால், அவர்களைக் கொல்வதுதான் கௌரவமா? என்று மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கொலையாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை கிடைக்க வேண்டும். காதலில் கெளரவம் பார்க்கத் தேவையில்லை; ஆணவமும் அவசியமில்லை என்றும் அவர் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே துளுக்கவெளி பகுதியை சேர்ந்த சரண்யா,24 திருவண்ணாமலையை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மோகன்,31 என்பவரும் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

இந்நிலையில் சரண்யாவின் காதல் அவரது வீட்டுக்கு தெரிய வரவே அவரது காதலுக்கு பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து சரண்யாவின் சகோதரரான சக்திவேல் தனது மைத்துனர் ரஞ்சித் என்பதற்கு சரண்யாவை திருமணம் முடிக்க ஏற்பாடுகள் செய்து உள்ளார்.

விருந்துக்கு வாங்க மாப்ள! காதல் பட பாணியில் திருமணமான 5 நாளில் ஆணவ கொலை.. குலுங்கிய கும்பகோணம்!

English summary

Kamal Haasan, chairman of the Makkal neethi maiyam, has taken to Twitter to express his opposition to the incident, which has rocked Tamil Nadu. In it, the young couple who got married for love near Kumbakonam, the brother of the woman who came to the party, hacked both of them to death with a scythe.