Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தொற்று தாக்கியும் விரைந்து மீண்டிருக்கிறேன் என்று மக்கள் நீதி மய்யத் தலைவர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார். விரைந்து நலம்பெற வாழ்த்திய அனைவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட கமல்ஹாசன் வீடு திரும்பினார் - வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி

நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசனுக்கு சமீபத்தில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. அமெரிக்கா சென்று திரும்பிய பின்னர் தனக்குத் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட கமல்ஹாசனுக்கு சென்னையில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. கமல்ஹாசன் குணமடைய வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், சீமான் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும், திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். நடிகர் ரஜினிகாந்த், கமலஹாசனிடம் தொலைபேசியில் பேசி, அவரது உடல்நிலை குறித்துக் கேட்டறிந்தார்.

டெல்லி வந்த 12 பேருக்கு ஓமிக்ரான் சோதனை.. 8 பேருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ்!

கடந்த வாரம் கமல்ஹாசன் கொரோனா தொற்றிலிருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்து விட்டதாகவும், எனினும் சில நாட்களுக்குத் தனிமையில் இருப்பார் என்றும் மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமல்ஹாசன் கடந்த வாரம் ஒய்வில் இருந்த காரணத்தால் ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்கினார்.

English summary

Kamal Haasan, chairman of the Makkal Neethi Maiyam, said that he is recovering from corona infection. He thanked everyone who wished him for his speedy recovery.