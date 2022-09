1 ரூபாய்க்கு இட்லி..பசியாற்றும் கமலாத்தாள் பாட்டிக்கு மேடையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அளித்த கவுரவம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோவையில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கும் கமலாத்தாள் பாட்டியை முதலமைச்சரின் மு க ஸ்டாலின் இன்று கௌரவித்தார். ஒரு நூற்றாண்டின் கல்விப் புரட்சியின் நூலும் கமலாத்தாள் பாட்டிக்கு முதல்வரால் வழங்கப்பட்டது.

கோவை ஆலந்துறை அடுத்த வடிவேலம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கமலாத்தாள் பாட்டி. 85 வயதான இவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தனி ஆளாக இட்லி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர் ஒரு ரூபாய் இட்லி பாட்டி என்று அங்கு உள்ளவர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.

25 பைசாவுக்கு இட்லி விற்பனை செய்ய தொடங்கிய கமலாத்தாள் பாட்டி விலைவாசி உயர்வு காரணமாக இன்று ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்பனை செய்து வருகிறார்.

English summary

Chief Minister Stalin today honored Kamalatha Patti, who has been selling idlis for one rupee for more than 30 years in Coimbatore. The Chief Minister also presented the book A Century of Educational Revolution to Kamalath Bhatti.