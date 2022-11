அநியாயமா இருக்கு? மார்க்சிஸ்ட் எம்பி “டுவிஸ்ட்”.. கோபத்தில் கொந்தளித்த கனிமொழி - EWS FLASHBACK

Chennai

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கி உயர்சாதியினருக்கான 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது. இந்த சூழலில் இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற ராஜ்ய சபாவில் தாக்கல் செய்யப்படும்போது திமுக எம்.பி. கனிமொழி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி. டி.கே.ரங்கராஜனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதை சற்று பின்னோக்கி பார்ப்போம்.

இந்தியாவில் சாதி ஏற்றத்தாழ்வு முறை பல நூறு ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது. இந்த சாதிய இழிவை அடியோடு ஒழித்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்பட்டது.

இந்தியாவில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், சிறுபான்மையினர் என்று பிரிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மத்திய மாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கி வருகின்றன.

Supreme Court's constitution bench has given verdict that 10% reservation for economically weaker section. When this bill was tabled in the Rajya Sabha of the Parliament, DMK M.P. Kanimozhi argued with Marxist Communist MP TK Rangarajan. Let's take a look back at the argument with