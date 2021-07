லோக்சபாவில் கனிமொழி கேட்ட கேள்வி.. "சம்மந்தம் இல்லாமல்" பதில் சொன்ன மத்திய அமைச்சர்.. சர்ச்சை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு இடம் தொடர்பாக திமுக எம்.பி. கேட்ட கேள்விக்கு, மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி அளித்த பதில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.மத்திய அமைச்சர் பதிலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போனதாக கனிமொழி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

அப்படி என்ன நடந்தது.. ஏன் மத்திய அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் அளித்த பதில் சர்ச்சைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இதோ அதுகுறித்த விவரம்.

இந்தியாவுக்கு தேசிய மொழி கிடையாது.. ஆர்டிஐ கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில்.. கனிமொழி வரவேற்பு!

English summary

DMK MP Kanimozhi tweeted, Yesterday in parliament she was astonished by the reply she got to an unstarred question by union minister G Kishan Reddy.