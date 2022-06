கோவிலுக்காக முறைகேடாக பணம் வசூல்? வங்கி கணக்கு விவரம் தர, கார்த்திக் கோபிநாத்திற்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாச்சூரில் உள்ள மதுரகாளியம்மன் கோவில் திருப்பணிக்களுக்காக முறைகேடாக பணம் வசூலித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட கார்த்திக் கோபிநாத்தின் தனிப்பட்ட கணக்கு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவாச்சூரில் உள்ள மதுரகாளியம்மன் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவில் திருப்பணிக்களுக்காக முறைகேடாக பணம் வசூலித்து, அதனை வேறு நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தியதாக பியூஷ் மற்றும் கோவிலின் செயல் அலுவலர் ஆகியோர் குற்றம்சாட்டினர்.

இதுதொடர்பாக பாஜக ஆதரவாளரும், யு டியூபருமான கார்த்திக் கோபிநாத்துக்கு எதிராக ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரின்பேரின் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை துவக்கினர்.

English summary

The Chennai High Court has ordered to submit the personal account details of Karthik Gopinath, who was arrested for illegally collecting money from the Madura kaliamman temple in Siruvachur, Perambalur district.