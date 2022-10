காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் சசி தரூருக்குதான் ஆதரவு.. கார்த்தி சிதம்பரம் பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சோனியா காந்தி ஏதோ ஒரு வேட்பாளரை மட்டும் விரும்புகிறார் என்று தவறாக சிலர் பரப்பி வருகிறார்கள். அது முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது என காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் நான் சசி தரூருக்கு ஆதரவளிக்கிறேன். நீங்களும் அவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் சோனியா காந்தி குடும்பத்தின் ஆதரவு மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கே இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், அதனை மறுத்துள்ளார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

Some people are spreading the wrong information that Sonia Gandhi prefers one candidate. That is completely false. Everyone should vote according to their conscience I am expressing my support to Sashi Tharoor in congress president election. : says Congress MP Karti Chidambaram