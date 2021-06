உங்களுக்கு வந்தா இரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா..பதில் சொல்லுங்க முதல்வரே - குஷ்பு ட்வீட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் லாக்டவுன் காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படுவதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. பாஜகவின் குஷ்பு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், உங்களுக்கு வந்தா அது இரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா அது தக்காளி சட்னி? பதில் சொல்லுங்க முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வார காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் 27 மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்பட அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.

நவம்பர், டிசம்பரில் இது வராமல் இருந்தால் நல்லது.. வந்தாலும் நாங்க ரெடிதான்.. மா.சுவின் மாஸ் பதில்

தொற்று அதிகமுள்ள 11 மாவட்டங்களை தவிர்த்து மற்ற 27 மாவட்டங்களுக்கு இந்த அனுமதி பொருந்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

In Tamil Nadu, there has been strong opposition to the opening of Tasmac stores during the lockdown. BJP's Khushboo on his Twitter page, Did it come to you? Did it come to us with blood? Is it tomato chutney? Reply Chief Minister MK Stalin.