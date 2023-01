காதலிக்கவும், அதை வெளிப்படுத்தவும் பயம் எதற்கு..? கிருத்திகா உதயநிதி ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: காதலிப்பதற்கும், அதை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் எனவும், இயற்கையை அதன் முழு மகத்துவத்தோடு புரிந்துகொள்ள இது ஒரு வழி என்றும் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவியும், சினிமா இயக்குநருமான கிருத்திகா உதயநிதி தெரிவித்து இருக்கிறார். காதல் தொடர்பாக அவர் தெரிவித்துள்ள கருத்து தற்போது அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சரும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி ட்விட்டரில் துணிச்சலாக பல்வேறு கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

திரைப்பட இயக்குநரான கிருத்திகா உதயநிதி, சினிமா தொடர்பாகவும், காதல், அன்பு, வாழ்க்கை, பெண் உரிமை குறித்தும் பல்வேறு கருத்துக்களை ட்விட்டரில் அதிகளவில் பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Kiruthiga Udhayanidhi wife of Minister Udhayanidhi Stalin and film director, tweeted that, "Don't be afraid to love and express it. It's one of the ways to understand nature in it's full glory."