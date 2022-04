போட்டு கொடுத்த சசிகலா- கொடநாடு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வலது கரம் சேலம் இளங்கோவனிடம் விசாரணை?

Chennai

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு தேயிலை எஸ்டேட்டில் நடந்த கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்பாக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வலதுகரமும் மாநில கூட்டுறவு வங்கி தலைவருமான சேலம் இளங்கோவனிடம் விசாரணை நடத்த தனிப்படை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நீலகிரி மாவட்டம் கொடநாடு எஸ்டேட்டில் 2107-ம் ஆண்டு கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. இது தொடர்பாக சென்னையில் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளரான சசிகலாவிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையின் போது பல்வேறு தகவல்களை சசிகலா தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனடிப்படையில் தனிப்படை போலீசார் அடுத்த கட்ட விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

இதன் முதல் கட்டமாக முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழன்னிசாமிக்கு மிக நெருக்கமான சேலம் இளங்கோவனை விசாரிக்க தனிப்படை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு சேலம் இளங்கோவனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து அதிரடி சோதனை நடத்தி இருந்தனர். முந்தைய அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நிழல் முதல்வராக வலம் வந்தவர் சேலம் இளங்கோவன்.

In Kodanad robbery and murder Case, The SIT Police will probe Salem Elangovan who was very close to Ex CM Edappadi Palaniswamy.