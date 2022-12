அவரா போனார்..இருக்காது! கோவை செல்வராஜ் முடிவால் ஷாக் ஆன ஓபிஎஸ்! எப்படியெல்லாம் எடப்பாடியை பேசினார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிரான அதிகார யுத்தத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவான தளபதிகளில் முக்கிய நிர்வாகிகளில் ஒருவராக இருந்த கோவை செல்வராஜ் அவரது அணியில் இருந்தும், அதிமுகவில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது அவர் தரப்பை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியை மிகக் கடுமையாக கோவை செல்வராஜ் விமர்சித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையேயான அதிகார போதலில் பலரும் பல அணிகளுக்குத் தாவினர் கடந்த ஆண்டுகளில் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக இருந்த பலர் எடப்பாடி தரப்புக்கு தாவி நிலையில் ஆதரவாக இருந்த சிலர் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவினர்.

அந்த வகையில் கேபி முனுசாமி, மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆகியோர் எடப்பாடி தரப்புக்கு தாவிய நிலையில் கோவை செல்வராஜ், வெள்ளமண்டி நடராஜன், கன்னியாகுமரி அசோகன் உள்ளிட்டோர் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவினர்.

ஓபிஎஸ்சுக்கு பெரிய அடி.. "கட்சியை விட்டே போறேன்.." பன்னீருக்கு கல்தா கொடுத்த கோவை செல்வராஜ்!

English summary

covai Selvaraj, who was one of the key administrators in the generals who supported O. Panneerselvam in the power struggle against Edappadi Palaniswami over the issue of single leadership in the AIADMK, has announced that he is leaving his team and the AIADMK, which has shocked his side.