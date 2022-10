பன்வாரிலால் போட்ட “குண்டு”.. அவருக்கு எதிராக வீசிய அதிமுக! எடப்பாடி அரசு மீது புதிய புகார் -பின்னணி

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு மீது ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான நெடுஞ்சாலைத்துறை மோசடி, டெண்டர் முறைகேடு, குட்கா ஊழல் என பல்வேறு ஊழல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் நியமனத்திற்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் பெறப்பட்டதாக தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் பேசியது புதிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு மீதான அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் அறிக்கை முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அதிமுக அரசுக்கு எதிராக அமைந்து இருக்கிறது. இதுமட்டுமின்றி நெடுஞ்சாலைத்துறை மோசடி, டெண்டர் முறைகேடு, குட்கா மோசடி என பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பஞ்சாப் ஆளுநரும், எடப்பாடி ஆட்சிகாலத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநராக பதவி வகித்தவருமான பன்வாரிலால் புரோகித், "தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக நான் இருந்தபோது பல்கலைக்கழகங்களுக்கு 27 துணைவேந்தர்களை நியமித்தேன். அங்கு ரூ.40 முதல் ரூ.50 கோடிக்கு விற்பனை செய்யும் சூழல் இருந்தது என்றார்.

English summary

Former Higher Education Minister KP Anbazhagan from ADMK denied that Tamil Nadu former Governor Banwarilal Purohit' Allegation. That he said, "Crores of money received for the appointment of university vice-chancellors during his tenure."