சபாஷ்.. மதவாத சக்திகளை வீழ்த்த கமல்ஹாசன் ஆதரவு.. காங்கிரஸ் பாராட்டு மழை

மதவாத, வகுப்புவாத சக்திகளை வீழ்த்த வேண்டுமென்பதில் கமல் உறுதியாக இருப்பதாக கே.எஸ்.அழகிரி புகழாரம்.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளித்ததன் மூலம் கமல்ஹாசன் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுத்துள்ளதாக கே.எஸ்.அழகிரி பாராட்டும் நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையும், இறையாண்மையும் நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதை முற்றிலும் உணர்ந்து மதவாத, வகுப்புவாத சக்திகளை வீழ்த்த வேண்டுமென்பதில் கமல் உறுதியாக இருப்பது இதன் மூலம் தெரிய வருவதாக கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

ஈரோடு கிழக்கில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவு..காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கை கொடுத்த கமல்ஹாசன்

English summary

KS Azhagiri praised and thanked Kamal Haasan taking the right decision at the right time by supporting the Congress candidate in the Erode East by-election.