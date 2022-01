அப்படி போடுங்க.. 5 மாநகராட்சி தேவை! எல்.முருகனிடன் வலியுறுத்திய பாஜக தலைகள்.. அசையுமா “இரட்டை இலை”

Chennai

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மேயர் பதவிகளை தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என பாஜக கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில் அதிமுகவிடம் எத்தனை சீட்டுகளை கேட்டுப் பெறுவது என்பது குறித்து மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக நேற்று முதல் வேட்புமனு துவங்கியுள்ளது. வேட்புமனு அளிக்க 4ம் தேதி இறுதி நாள் என அறிவிக்கபட்டது குறுகிய காலங்களே உள்ளதால் ஆளும் கட்சி - எதிர் கட்சி என இரு பெரும் கட்சிகளும் போட்டா போட்டி போட்டுக்கொண்டு தங்களது வெற்றிக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

A consultative meeting chaired by Union Minister L Murugan has been held on how many seats the AIADMK will be asking for as the BJP demands to be allotted the mayoral post in the by-elections.