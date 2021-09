2 மாடிக்கு மேலுள்ள கட்டிடங்களுக்கு லிப்ட் கட்டாயம்: தமிழக அரசு அதிரடி.. ஏற்கனவே கட்டியவர்கள் நிலை?

Chennai

சென்னை: புதிதாக கட்டப்படும் கட்டிடங்களில் 2 மாடிக்கு மேல் இருந்தால் மின்தூக்கி (லிப்ட்) உள்ளிட்ட வசதிகள் கட்டாயம் என்று, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கொள்கை விளக்க குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டசபையில் இன்று, வீட்டு வசதி வாரியம் மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி கொள்கை விளக்க குறிப்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

அதில், மாற்றுத் திறனாளிகள் வசதிக்கான, லிஃப்ட் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Facilities including lift elevators are mandatory in newly constructed buildings above 2 storeys in Tamil Nadu. Department of Municipal Administration and Drinking Water Supply stated in the policy brief.