மோப்பம் பிடித்த உளவுத்துறை! பறந்த "ஸ்வீட்" நியூஸ்.. கடைசி நேரத்தில் முடிவை மாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரடி பிரச்சாரம் செய்யாமல் ஆன்லைன் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பின் நிறைய காரணங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பின் உளவுத்துறை கொடுத்த ரிப்போர்ட் ஒன்றும் காரணமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடு பிடித்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலரும் நேரடி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், காணொலி காட்சி வழியாக பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடக்க இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ளது. வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வருகின்ற பிப்ரவரி 19-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சி, 133 நகராட்சி, 490 பேரூராட்சிகளில் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க உள்ளது.

Local Body Election: Why CM M K Stalin is not doing an offline door to door campaign? What is the reason?