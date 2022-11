வலிமையடையும் காற்றழுத்தம்..மிரட்ட வரும் மழை..சென்னைக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்..உஷார் மக்களே!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மையத்தால் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்யும் என்பதால் அதிகபட்சமாக 20 செமீ முதல் 25 செமீ வரை மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் இயல்பைவிட அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னைக்கு நாளையும் நாளை மறுநாளும் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வரும் நிலையில் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் வலிமையுடைந்து தமிழகம், புதுச்சேரி நோக்கி நகர்கிறது. இதன் காரணமாக இன்று முதல் மீண்டும் மழை கனமழை முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது மேலும் தீவிரம் அடைய தொடங்கியுள்ளதால், தென்மாவட்டங்களில் மழை நீடித்து வருகிறது.

சென்னை உட்பட 14 மாவட்டங்கள்.. கொட்டித்தீர்க்க போகும் கனமழை.. எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்!

English summary

Low pressure Rains forms Bay of Bengal heavy rain 2 days orange alert in Chennai Maximum rainfall of 20 cm to 25 cm is expected over Tamil Nadu as the low pressure center will give widespread rainfall. The Chennai Meteorological Department has announced that more than normal rainfall is likely at most places. Is there an orange alert for very heavy rain for Chennai tomorrow and the day after tomorrow.