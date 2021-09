அடடே.. ஆளுநர் ரவி பொறுப்பேற்றதும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடுத்த 2 புத்தகங்களை கவனித்தீர்களா?

Chennai

oi-Veerakumar

தமிழ்நாடு புதிய ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆர்.என்.ரவிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று இரு புத்தகங்களை பரிசாக வழங்கினார். "குறிப்பிட்ட" அந்த இரண்டு புத்தகங்களை முதல்வர் தேர்ந்தெடுத்து இருப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது

ஏனென்றால், அதில் ஒன்று கீழடி தமிழர் நாகரிகம் தொடர்பானது, மற்றொன்று சென்னை வரலாறு தொடர்பானது .

புதிய ஆளுநர் வந்ததும் வராததுமாக தமிழகம் மற்றும் சென்னையின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்த இரு புத்தகங்களையும் அவருக்கு பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin today presented two books to RN Ravi, the new Governor of Tamil Nadu. It is seen as very important that the Chief Minister has selected those two books which are “specific”.