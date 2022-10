இதுக்கும் மதுரைதான் “பேமஸ்”.. உலகின் சிறந்த 25 கண் ஆய்வாளர்கள்! “லிஸ்டில்” 4 மதுரை மருத்துவர்கள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான ஸ்டான்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கும் சிறந்த 2% கண் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் பட்டியலில் மதுரை அர்விந்த் கண் மருத்துவமனையை சேர்ந்த 4 மருத்துவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா நகரத்தில் அமைந்து இருக்கும் உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் ஸ்டான்ஃபோர்ட். இந்த பல்கலைக்கழகம் அண்மையில் ஒரு தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

2021 ஆண்டுக்கான உலக கண் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களில் தலைசிறந்து விளங்கும் 2 சதவீதம் பேரின் தரவரிசை பட்டியல்தான் அது. அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மருத்துவர்களும் இடம்பெற்று இருக்கின்றனர்.

English summary

4 doctors from Madurai Arvind Eye Hospital have been included in the list of top 2% Ophthalmology researchers published by one of the world's top university Stanford.