மதுரை, ஈரோடு, நாகையில் சதமடித்த வெயிலுக்கு இதமாக இடி மின்னலுடன் கனமழை - என்ஜாய் மக்களே

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை காலமாக இருந்தாலும் பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்தது. மதுரையில் அதிகபட்சமாக 102.2 பாரன்ஹீட் வெப்பம் சுட்டெரித்தது. ஈரோடு, கடலூர், தூத்துக்குடி, நாகையில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டும், சென்னை, வேலூர், உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் 98 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பநிலையில் பதிவானது. இந்த நிலையில் வெயிலுக்கு இதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் வெப்ப சலனத்தின் காரணமாக இன்று வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை,செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை வானிலை மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இன்று முதல் 30ஆம் தேதி வரை பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The maximum temperature in Madurai was 102.2 Fahrenheit. Erode, Cuddalore, Tuticorin, Nagaon recorded 100 degrees Fahrenheit and Chennai, Vellore recorded 98 degrees Fahrenheit. The Met Office has forecast a chance of light rain in the state.The Met Office has forecast thundershowers at several places in Vellore, Ranipettai, Kanchipuram, Thiruvannamalai, Chengalpattu and Villupuram districts today due to heat wave in several towns in Tamil Nadu.