அப்பவே தற்கொலை செய்திருக்கணும்.. தப்பு பண்ணிட்டேன்.. கதறி அழும் மகரிஷி பள்ளி ஆசிரியர் ஆனந்த்

சென்னை: என்னிடம் படித்த மாணவ, மாணவிகளை எனது குழந்தைகளாகவே பார்த்தேன் என சென்னை சேத்துப்பட்டு மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி ஆசிரியர் ஆனந்த் கண்ணீர் மல்க வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார்.

பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியின் ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் அவரிடம் படித்த மாணவிகளிடம் பாலியல் தொல்லை செய்து வந்ததாக புகார்கள் எழுந்ததை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து சென்னை சேத்துப்பட்டு மகரிஷி வித்யா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர் ஆனந்த் மீது பாலியல் புகார் எழுந்துள்ளது.

இதையடுத்து நேற்று முன் தினம் ஆனந்தை திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள வீட்டில் வைத்து கீழ்ப்பாக்கம் போலீஸார் கைது செய்தனர்.

Chennai Chetpet Maharishi Vidya Mandir School teacher Anand in his statement says that he was in thought to do suicide.