"நிழல் நிஜமாகிறது".. லாஸ்ட் டைம் மாதிரி இல்லை.. திமுகவை நெருங்கும் 2 கட்சிகள்.. ஒரே சஸ்பென்ஸ்..!

சென்னை: திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க 2 பிரதான கட்சிகள் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், அதுகுறித்த உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் இணையத்தை வட்டமடிக்க துவங்கி உள்ளன.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரப்போகிறது.. அந்தவகையில், திராவிட கட்சிகளுக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில், முதல் நபராக களத்தில் குதித்துவிட்டது பாஜக.. தனித்து போட்டியிடுமா? அல்லது அதிமுகவுடன் வழக்கம்போல் கூட்டணி வைத்து போட்டியிடுமா என்பதெல்லாம் சஸ்பென்ஸாகவே உள்ளது.

அதேசமயம், அதிமுகவில் நடக்கும் உட்கட்சி பூசல், மாஜிக்கள் மீதான ரெய்டுகள், இவைகளை எல்லாம் கண்டு, கூட்டணி கட்சிகள் சோர்ந்து போயுள்ளதாக தெரிகிறது..

குறிப்பாக, அதிமுகவை பாமக கடுமையாக தாக்கி பேசி வருகிறது.. அதனால் இந்த முறை அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால், அநேகமாக திமுக பக்கம் வரக்கூடும் என்கிறார்கள் அரசியல்நோக்கர்கள்.

