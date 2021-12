வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு.. போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்படவேண்டும்.. மநீம வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்தவேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

போலி வாக்களார்கள் பெயர்களை நீக்குவதற்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த திட்டம் ஆத்மார்த்தமான முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தி உள்ளது.

வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வகை செய்யும் தேர்தல் சட்டங்கள் திருத்த மசோதா 2021 மக்களவையில் நிறைவேறி உள்ளது. இதன் மூலம் தேர்தல் நடைமுறைகளில் நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தமுடியும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Makkal Needhi Maiyyam party, which has expressed support for the plan to link the Aadhaar number with the voter card, said in a statement that the plan should be implemented properly.