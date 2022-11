ப்ரோமோசனில் ஆபிசரான நண்பன்! ஆத்திரத்தில் கொலையாளியான சந்தோஷ்! கொலை செய்த போதே வக்கீலிடமும் ஐடியா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை எழும்பூரில் தனியார் இன்டர்நெட் இணைப்பு வழங்கும் நிறுவனத்தில் பணி செய்வதில் ஏற்பட்ட தகராறில் அதிகாரியான நண்பனை கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்த சம்பத்தில் தப்பி ஓடிய ஊழியரை போலீசார் பொதுமக்கள் உதவியுடன் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்

சென்னை எழும்பூர் நெடுஞ்சாலையில் தனியார் இன்டர்நெட் இணைப்பு வழங்கும் நிறுவனம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இங்கு, வியாசர்பாடி கன்னிகாபுரத்தை சேர்ந்த விக்கி (எ) விவேக் என்பவர் கண்காணிப்பாளராக வேலை செய்து வந்தார்.

இவரது மனைவி தேவப்பிரியா எழும்பூரில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். இதேபோல் வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்த சந்தோஷ் . இவர், விவேக் பணியாற்றும் அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்குள் வேலை செய்வதில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Police have rounded up and arrested an employee with the help of the public after stabbing his friend to death in a dispute over his work at a private internet connection provider in Egmore, Chennai.