அதிகரிக்கும் கொரோனா பீதி.. தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு.. சுகாதாரத்துறை மேஜர் உத்தரவு!

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து தமிழகம் வந்த சிலருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் புறநோயாளிகளுக்கும் கட்டாய காய்ச்சல் பரிசோதனை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் புற நோயாளிகளுக்காகவே தனியாக காய்ச்சல் பிரிவையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

After some people who came to Tamil Nadu from countries including China were confirmed to be infected with Corona virus, it has been ordered to conduct a mandatory fever test for all the outpatients coming to the government hospitals.