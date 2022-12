மாண்டஸ் புயல்.. 8 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகும் மிககனமழை.. சென்னையையும் விடாதாம்..புது அப்டேட்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று 8 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கும், 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்து கூறியுள்ளது.

வங்கக்கடலில் மாண்டஸ் புயல் உருவானது. இந்த புயல் நேற்று இரவு மாமல்லபுரம் மற்றும் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இடையே கரையை கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டது.

இந்த புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாட்களாக மழை வெளுத்து வாங்கி வந்தது. மேலும் புயல் கரையை கடப்பதால் தமிழகத்தில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த மாண்டஸ்.. இப்போ எங்க இருக்கு? எந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை?

English summary

The Chennai Regional Meteorological Center has predicted that there is a possibility of very heavy rain in 8 districts and heavy rain in 7 districts in Tamil Nadu as Cyclone Mandus has crossed the coast.