மஞ்சப்பையுடன் மாஸாக வந்த மன்னார்குடி எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா..! சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் ருசிகரம்..!

சென்னை: 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் இன்று நடைபெற்ற நிலையில் மன்னார்குடி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் டிஆர்பி ராஜா சட்டப்பேரவைக்கு ஆவணங்களை ஸ்டைலாக மஞ்சள் பையில் கொண்டு வந்தது சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

பிளாஸ்டிக்குக்கு எதிரான மக்கள் விழிப்புணர்வு இயக்கமானது மீண்டும் மஞ்சப்பை என்ற திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அரசு விடுத்த அரசாணையில் தடைசெய்யப்பட்ட ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக துணியினாலான சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத மஞ்சள் பையை பயன்படுத்த மீண்டும் மஞ்சப்பை என்ற தலைப்பில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

As the first session of the 2022 Legislative Assembly convenes today, Mannargudi Assembly Member TRP Raja has been lauded on social media for bringing documents to the Assembly in a yellow bag in style.