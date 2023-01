எப்புடி இருந்தார்..கையை கூட அசைக்க முடியலயே! சக்கர நாற்காலியில் விஜயகாந்த்! கண்ணீர் விட்ட தொண்டர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு வெளியே வந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தொண்டர்களை பார்த்து கையசைத்ததோடு வெற்றி குறி காட்டினார். ஆனால் கையை அசைக்க முடியாமல் அவதிப்பட்ட அவரை பார்த்த பல தொண்டர்கள், திரைப்படங்களை வில்லனை மாறி மாறி பந்தாடி பக்கம் பக்கமாக வீர வசனம் பேசிய எங்கள் கேப்டனா இது என கண்ணீர் விட்டனர்

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே நீரிழிவு நோய் காரணமாக கடந்த ஆண்டு அவரது வலது கால் விரல்கள் அகற்றப்பட்டன.

நீண்ட வருடங்களாக இருக்கும் நீரிழிவு பிரச்சினையால் அவரது வலது காலில் உள்ள விரல் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னார் அவரது விரல் அகற்றப்பட்டது.

தொண்டர்களுக்கு கையசைத்து.. புத்தாண்டுக்கு வாழ்த்திய விஜயகாந்த்.. பார்த்ததும் ஆரவாரம்செய்த தொண்டர்கள்

Coming out after a long time, DMDK leader Vijayakanth looked at the volunteers and waved and showed the victory sign. But many volunteers who saw him struggling to move his hand, shed tears