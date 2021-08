ட்விட்டரில் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபடும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி - மாரிதாஸ்! மாறி மாறி தாக்கு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நிலக்கரியை காணவில்லை என்ற எழுத்தாளர் மாரிதாஸின் பதிவுக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி கொடுத்த போது, செய்தியின் உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அடிப்படையான அறிவு வேண்டும் என்று கூறினார். அப்போது அப்புறம் அண்ணா

whiteBoard தவறில்லைமாறி மாறி கட்சி தாவி footboard போடுவது தான் தவறு என்ற பதில் அளித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அத்திப்பட்டு, வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்திலுள்ள நிலக்கரி கிடங்குகளை வெள்ளிக்கிழமை அன்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆய்வு செய்தார்.

பின்னர் செய்தியளர்களிடம் பேசும் போது , கடந்த சில ஆண்டுகளாக மின்வாரியத்தில் ஏகப்பட்ட நிர்வாகக் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் சரிசெய்யப்படும் என ஏற்கெனவே சுட்டிக்காட்டியுள்ளோம்.

2.38 லட்சம் டன் நிலக்கரி எங்கே?... தவறு யார் செய்தாலும் நடவடிக்கை பாயும் என்கிறார் செந்தில்பாலாஜி

English summary

writter maridhas has retaliated against Electricity Minister Senthil Balaji over coal post issue. The writter maridhas said that Anbu anna,Anna whiteBoard is not wrong, it is wrong to put the party jump footboard alternately.