வாய் தவறி தெரியாமல் பேசிவிட்டேன்.. ஜாமீன் கோரி மீரா மிதுன் மனு தாக்கல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : வன்கொடுமை தடை சட்டத்தில் கைதான நடிகை மீரா மிதுன் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் ஜாமின் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். வாய் தவறி தெரியாமல் பேசிவிட்டதாக மனுவில் கூறியுள்ளார்.

பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்த திரைப்பட இயக்குனர்கள் மற்றும் மக்கள் பற்றி அவதூறாக பேசியதால் நடிகை மீரா மிதுன் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கினார்,

இதனால் சமூக வலைதளங்களில் மீரா மிதுனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து பலர் அவரது சர்ச்சை பேச்சு வீடியோவை பதிவிட்டனர். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த மீரா மிதுன், போலீசுக்கே சவால் விட்டார்.

English summary

Actress Meera Mithun and her boyfriend, who were arrested under the Prevention of Torture Act, have filed a petition in the Chennai Magistrate's Court seeking bail. The petition states that she spoke without knowing the word of mouth.