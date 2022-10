சிகிச்சை அறையில் நடந்த கூட்டம்.. ஜெயலலிதா கொடுத்த "குறிப்பு" - டெல்லி பறந்த ஈபிஎஸ் - நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் மரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கையில், ஜெயலலிதாவின் சிகிச்சை அறையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அவர் அளித்த குறிப்புகளோடு எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்றதாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

அதில், சசிகலா வெளியேற்றப்பட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்ததிலிருந்து அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சுமுக உறவு இல்லை என்றும், சசிகலாவைக் குற்றம்சாட்டுவதைத் தவிர வேறு எந்த முடிவுக்கும் வர இயலாது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஜெயலலிதா இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி இரவு 11.30 என மருத்துவமனை அறிவித்த நிலையில், அவர் இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி மதியம் 3 மணி முதல் 3.50-க்குள் இருக்கும் என்று கூறியுள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பல்வேறு பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது.

”தூத்துக்குடியின் ஜாலியன் வாலாபாக்” எடப்பாடி பழனிசாமி மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை தேவை.. ஜவாஹிருல்லா!

