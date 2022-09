சென்னையில் மெட்ரோ பணி.. மெரினாவில் உள்ள காந்தி சிலை வேறு இடத்துக்கு மாற்றம்.. இடத்தேர்வு பணி தீவிரம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மெட்ரோ ரெயில் அமைக்கும் பணிக்காக சென்னை மெரினாவில் சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதையொட்டி இந்த பணிகளினால் இங்குள்ள காந்தி சிலை சேதமடைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக சிலை தற்காலிகமாக வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்பட உள்ளது.

சென்னையின் கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரெயில் பாதை மற்றும் ரெயில் நிலையங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்காக சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையால் இதுவரை கிடைத்த வருமானம் இவ்வளவா? வெளியான தகவல்

English summary

Tunneling work is going on in Chennai Marina for the construction of Metro Rail. In this regard, the statue of Gandhi is to be temporarily shifted to another place so that the Gandhi statue is not damaged due to these works.