சென்னையில் நள்ளிரவில் பெய்த மழையால் தணிந்த வெப்பம் - சில்லென்று மாறிய வானிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கடந்த சில தினங்களாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் நள்ளிரவு முதல் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது. 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை நீடித்ததால் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது. வெப்பம் தணிந்து குளுமையான காற்று வீசி வருகிறது.

சென்னை வானிலை மையம் நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கணித்திருந்தது.

கடலோர மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகள், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

It has been raining with thunderstorms since midnight in Chennai and suburbs for the last few days. The rain continued for more than 2 hours, causing rainwater to accumulate on the roads. The heat has subsided and cool air is blowing.