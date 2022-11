நாசரால் வந்த சிக்கல்! ரொம்ப கஷ்டம்..பிடிஆருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு தரனும்! முதல்வருக்கு பறந்த கோரிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடுமையான நிதியிழப்பில் ஆவின் இருக்கும் நிலையில், அதனை மீட்டெடுக்க பால்வளத்துறையை நிதியமைச்சரிடம் கூடுதல் பொறுப்பாக ஒப்படைக்க வேண்டுமென தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தமிழக பால் முகவர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அந்த சங்கத்தின் தலைவரான பொன்னுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தமிழகத்தில் 2019ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பால் கொள்முதல் விலையை தமிழக அரசு உயர்த்தி வழங்காததால் ஆவினுக்கான பால் வரத்து கடுமையாக குறைந்துள்ளது.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத நிலவரப்படி நாளொன்றுக்கு சுமார் 36.76லட்சம் லிட்டராக இருந்த பால் கொள்முதல் நடப்பாண்டு அக்டோபர் மாதம் 27ம் தேதி நிலவரப்படி 32.44லட்சம் லிட்டராகி நாளொன்றுக்கு சுமார் 4.32லட்சம் லிட்டர் கொள்முதல் குறைந்திருந்தது.

English summary

The Tamil Nadu Milk Agents Association has requested Tamil Nadu Chief Minister Stalin to hand over the Avin to the Finance Minister as an additional responsibility to restore the dairy sector in a state of severe financial loss.