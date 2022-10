கவலைப்படாதீங்க.. நீட் தேர்வு பயிற்சி தொடரும்! விலக்கு பெரும் வரை தான்! அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உறுதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் நீட் விலக்கு ஏற்படும் வரை மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு பயிற்சி தொடரும் என தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

2022ஆம் ஆண்டு இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 51.20% மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

இது தேசிய சராசரியான 56.30 விழுக்காட்டை விட 5.10% குறைவு ஆகும். 2020-ஆம் ஆண்டில் 57.40% ஆகவும், 2021-ஆம் ஆண்டில் 54.40% ஆகவும் இருந்த நீட் தேர்ச்சி விகிதம் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக நடப்பாண்டிலும் குறைந்து இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நான் முன்னாள் சபாநாயகர்.. இப்ப அந்த பதவியில் இருந்திருந்தால் ஒபிஎஸ் இருக்கமாட்டார் - ஜெயக்குமார்

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that until the NEET exemption is made in Tamil Nadu, NEET exam training will continue for the students.