உங்க குழப்பத்தை மறைக்க கட்டுக்கதை விடவேண்டாம்.. 'மருந்து தட்டுப்பாடு?’ எடப்பாடிக்கு அமைச்சர் பதிலடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கால்நடை மருந்துகள் பற்றாக்குறையால், தமிழகம் முழுவதும் மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தாமல் திமுக அரசு வதைக்கிறது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்.

அ.தி.மு.கவுக்குள் நடக்கும் உட்கட்சி குழப்பத்திற்கு திரை போட்டு மறைக்க, கற்பனை குற்றச்சாட்டுகளை, அடிப்படை ஆதாரமின்றி, 'அறிக்கை' என்ற பெயரில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் வெளியிட வேண்டாம் என அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

மாடுகளுக்கு வேண்டிய மருந்துகளை இதுவரை தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்யாததால் இந்தாண்டு தமிழகம் முழுவதும் மாடுகளுக்கு கோமாரி நோய்த் தடுப்பூசி போடப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆறறிவு உள்ளவர்கள் மட்டுமல்ல, ஐந்தறிவுள்ள கால்நடைகளின் வயிற்றிலும் அடிப்போம் என்ற குறிக்கோளோடு திமுக அரசின் முதலமைச்சர் செயல்பட்டு வருகிறார் என எடப்பாடி பழனிசாமி சாடினார்.

கால்நடை மருந்துகள் தட்டுப்பாடு! வாயில்லா ஜீவன்களின் வயிற்றில் அடிப்பதாக எடப்பாடி பரபரப்பு புகார்!

English summary

Animal Husbandry Minister Anitha Radhakrishnan has responded to opposition leader Edappadi Palaniswami's accusation that the DMK government is not vaccinating cows across Tamil Nadu due to shortage of veterinary drugs. Anita Radhakrishnan said that the opposition leader should not publish imaginary allegations without basic evidence.