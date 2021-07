திருவள்ளுவரை திமுக உறுப்பினர்னு நினைச்சிட்டாங்க.. அதிமுகவை விளாசி தள்ளிய எ.வ.வேலு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுகவினர் திருவள்ளுவரை திமுக உறுப்பினர் என்றே நினைத்து கொள்கின்றனர் என்று அமைச்சர் எ.வ.வேலு சரமாரியாக சாடியுள்ளார்.

சென்னையிலுள்ளது புகழ் பெற்ற வள்ளுவர் கோட்டம். இதை புனரமைத்து சீரமைப்பது தொடர்பாக தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலை மற்றும் பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

பொதுப் பணித்துறையின் முதன்மைச் செயலாளர் சந்தீப்சக்சேனா உட்பட உயர் அதிகாரிகள் இந்த ஆய்வின்போது அமைச்சருடன் இருந்தனர்.

பீகாரில் எல்லாமே ராங்.. அமைச்சர் உத்தரவை அதிகாரிகளே கேட்பதில்லை.. ஊழல்.. நிதிஷ் குமாருக்கு சங்கடம்

English summary

Minister EV Velu has slammed the AIADMK for thinking that Thiruvalluvar is a member of the DMK. The famous Valluvar Kottam is located in Chennai. Tamil Nadu Highways and Public Works Minister E. V. Vellu today inspected the reconstruction and renovation of this.