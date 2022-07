அண்ணாமலை மீது நடவடிக்கை.. ஆலோசனை நடக்குது - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சொன்ன பரபர தகவல்!

Chennai

சென்னை : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறிய குற்றச்சாட்டிற்கு தகுந்த ஆதாரத்தை அவர் இன்னமும் சமர்ப்பிக்கவில்லை, முதல்வரின் அனுமதி பெற்று அண்ணாமலை மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊட்டச்சத்து பெட்டக டெண்டரில் முறைகேடு நடந்ததாகவும், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

ஆனால், ஊட்டச்சத்து பெட்டக டெண்டர் அண்ணாமலை கூறிய நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படவில்லை. அண்ணாமலை கூறிய பொய் புகார் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

