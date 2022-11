எடப்பாடி சொன்னது முழு பொய்.. பேனர் செலவு ரூ.611.. அதிமுக ஆட்சியில் தான் ஊழல்.. வறுத்தெடுத்த அமைச்சர்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பேனர் ஊழல் புகார் சர்ச்சை தொடர்பாக அமைச்சர் பெரியகருப்பன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வது பொய்யான குற்றச்சாட்டு, பேனர் ஒன்றுக்கு ரூ.611 மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டது என ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நேற்று முன்தினம் தமிழக ஆளுநரைச் சந்தித்து மனு அளித்த பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, உள்ளாட்சி துறையில் ஒரு விளம்பர பேனர் அடித்ததற்கு 7,906 ரூபாய் பில் போட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி சுமத்திய இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து இன்று விளக்கம் அளித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கூறக்கூடாது. பேனர் ஒன்றுக்கு ரூ.611 மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டது, ஒரே நிறுவனத்துக்கு பேனர் அடிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது பொய் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடியின் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்.. “பொய் என நிரூபிப்போம்”.. அமைச்சர் பெரியகருப்பன் ஆவேசம்!

Minister KR Periyakaruppan met the media today and gave an explanation regarding the corruption charge by Edappadi Palaniswami. Speaking then, he said that only Rs.611 was spent on one banner and that the contract was not given to a single company.