‘டாக்டர் ஆகவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன்..’ - கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் பொன்முடி சொன்ன விஷயம்!

சென்னை : நான் பி.யூ.சி படிக்கும்போது டாக்டராக வேண்டும் என்று நினைத்துத் தான் படித்தேன் என அமைச்சர் பொன்முடி, தனியார் கல்லூரி நிகழ்வு ஒன்றில் பேசுகையில் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி, தமிழ்நாட்டில் இருமொழிக் கொள்கை தான் அமலில் இருக்கும். மூன்றாவதாக இன்னொரு மொழியை படிக்க வேண்டுமென்றால் தாராளமாக படித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் அதை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய கல்விக்கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு எதிர்க்கிறது. மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் என்பதால், சுபாஷ் சர்க்காருக்கு தமிழ்நாட்டின் எதிர்ப்பு பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

TN higher education Minister Ponmudi said that, the bilingual policy will be in effect in Tamil Nadu, The State Education Policy will be released soon.