"தமிழகத்தில் எப்போதும் 69% இட ஒதுக்கீடு தான்!" ரிசர்வேஷன் குறித்து பாடமெடுத்த அமைச்சர் பொன்முடி

சென்னை: மதுரை அரசு பல்கலைக்கழகத்தில் பயோடெக்னாலஜி சேர்க்கையில் 10% இட ஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படும் என வெளியான தகவலுக்கு அமைச்சர் பொன்முடி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இப்போது 69% இட ஒதுக்கீட்டு முறைப் பின்பற்றப்படுகிறது. அதாவது பிசி பிரிவினருக்கு 30 சதவீதமும், எம்பிசி பிரிவினருக்கு 20 சதவீதமும் வழங்கப்படுகிறது.

அதேபோல எஸ்சி பிரிவினருக்கு 18 சதவீதமும், எஸ்.டி பிரிவினருக்கு ஒரு சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் பல ஆண்டுகளாகவே இந்த இட ஒதுக்கீடு முறையே பின்பற்றப்படுகிறது.

