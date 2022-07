தூங்குபவர்களை எழுப்பலாம்.. நடிப்பவர்கள் எழுப்ப முடியாது - விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு பதில்!

Chennai

சென்னை : தமிழக முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி அமைக்கப்பட்டிக்கும் நியாய வாடகைக் குழு நிர்ணயிக்கும் வாடகை திருக்கோயில் நிலங்களில் குடியிருக்கும் வாடகைதாரர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு இன்று மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள திருக்கோயில்களில் நடைபெற்று வரும் திருப்பணிகள் குறித்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் அமைந்த அரசு பொறுப்பேற்று 14 மாத காலம் முடிவடைவதற்குள்ளாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு திருக்கோயில்களுக்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது எனத் தெரிவித்தார்.

HRCE Minister Sekarbabu has said that the rent determined by the Fair Rent Committee set up by the Tamil Nadu government will be collected from the tenants living in the temple lands.