எம்மதமும் சம்மதம்.. தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத்திற்கு இடமேயில்லை - அமைச்சர் சேகர்பாபு உறுதி

சென்னை : தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத்திற்கு இடமே இல்லை எனவும், எம்மதமும் சம்மதம் என்ற அடிப்படையிலேயே திமுக அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும், தமிழக முதல்வரின் விருப்பமும் அதுதான் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் அருகே தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த 17 வயது பள்ளி சிறுமி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்து கொண்டார். பள்ளி நிர்வாகத்தினர் அவரை மதமாற்றம் செய்ய முயற்சித்ததாகவும் இதனால் பள்ளி நிர்வாகம் அவரை திட்டி அதிக வேலை வாங்கி கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் இதனால்தான் மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதாக புகார் எழுந்தது.

மாணவியின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி உயிரிழந்த சிறுமியின் உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அரியலூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Minister of Hindu religious and charitable endowments Sekarbabu has said that there is no place for forced conversion in Tamil Nadu and that is the wish of the Chief Minister of Tamil Nadu.