அண்ணாமலை என்ன மத்திய அமைச்சரா? ஆமா அன்னைல இருந்து அரவக்குறிச்சி பக்கமே காணோமே ஏன்? செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 2021 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தோற்றுவிட்டு போனதோடு சரி அரவக்குறிச்சி பக்கமே அண்ணாமலை வருவதில்லையே ஏன் என்ற கேள்வியை மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறுகையில் எனக்கு உத்தரவு போடுவதற்கு அண்ணாமலை ஒன்றிய அமைச்சராக இருக்கிறாரா என்ன? 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அரவக்குறிச்சியில் 24 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டார்.

English summary

Minister Senthil Balaji says that Where is Annamalai ?, he is not coming to his own Aravakkurichi.