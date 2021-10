Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஒரு அரசியல் அரிச்சுவடி கூட தெரியாதவர். அரைவேக்காட்டுத்தனமாக பேசி வருகிறார். தனது இருப்பை வெளிப்படுத்த கொள்ள எந்தவொரு முகாந்திரமும் இல்லாமல், குற்றச்சாட்டி வரும் அண்ணாமலைக்கு தலையில் இருப்பது களி மண்ணா என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காட்டமாக விமர்சித்தார்.

இடத்தையும் நேரத்தையும் முடிவு செய்யுங்கள்.. அண்ணாமலைக்கு செந்தில் பாலாஜி சவால்

பி.ஜி.ஆர் தனியார் நிறுவனத்திற்கு மின்சார வாரியம் பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கியுள்ளதாகவும், இது தொடர்பான ஆதாரங்களை விரைவில் வெளியிடுவேன் என்று கூறிய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு இன்று சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பதிலளித்தார்.

முன்னதாக மின்சார வாரிய அலுவலகத்தில் உள்ள நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு மையமான மின்னகத்தில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர்பேசும் போது,

English summary

Ready to meet face to face on the field in response to Annamalai’s accusation, ready to play on social websites like him. If the place and time are decided and left, I am ready to discuss, "said Minister Senthil Balaji.